Cosa c'è di nuovo da guardare su Apple TV+? Ecco le novità di maggio 2025

Continua ad aggiornarsi il catalogo di contenuti di Apple TV+. Il servizio di streaming di Apple, infatti, anche a maggio 2025 registra nuovi arrivi con serie TV e film inediti da guardare in streaming. Per accedere a tutto il catalogo basta un abbonamento da 9,99 euro al mese.

Per tutti i nuovi utenti, però, c’è una settimana di prova gratuita mentre per chi ha acquistato di recente un nuovo dispositivo Apple (iPhone, iPad, Mac o Apple TV con attivazione avvenuta negli ultimi 90 giorni) c’è la possibilità di ottenere fino a 3 mesi gratis.

Per verificare la possibilità di attivare una delle promo per basta seguire il link qui di sotto.

Le novità di maggio 2025 su Apple TV+

Il catalogo di Apple TV+ è ricco di nuovi contenuti. Tra le ultime novità arrivate sulla piattaforma, infatti, troviamo Your Friends & Neighbors, nuova serie con John Hamm. Da segnalare anche The Studio, la nuova serie di e con Seth Rogan che racconta le vicissitudini di uno studio di produzione cinematografica in difficoltà economiche. Ci sono poi le serie di grande successo arrivate nei mesi scorsi, come Silo e Scissione. Non mancano, inoltre, nuovi contenuti inediti.

Una delle novità più interessanti per il catalogo di Apple TV+ a maggio 2025 è rappresentata da Murderbot, nuova serie sci-fi tratta dai romanzi di Martha Wells. La serie in questione, che punta a ripetere il successo di altri prodotti di fantascienza arrivati sulla piattaforma di streaming di Apple, include nel cast Alexander Skarsgård, Noma Dumezweni, David Dastmalchian e Sabrina Wu.

Da segnalare anche il nuovo film Fountain of Youth – L’eterna giovinezza, diretto da Guy Ritchie e con un cast composto da John Krasinsky, Natalie Portman ed Eiza González. La pellicola, una delle novità più interessanti per tutto il settore dello streaming a maggio, sarà disponibile a partire dal 23 maggio.

Un altro prodotto molto interessante in arrivo su Apple TV+ è Bono: Stories of Surrender, un interessante documentario tratto dall’autobiografia del popolare cantante degli U2. Per i fan si tratta di un prodotto davvero imperdibile. Il documentario sarà disponibile dal 30 maggio.