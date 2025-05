Cosa c'è di nuovo su Disney+? Captain America e le altre novità di maggio 2025

Il mese di maggio 2025 è uno dei più ricchi di sempre per Disney Plus, in termini di nuovi arrivi nel catalogo della piattaforma di streaming. Tra i nuovi contenuti, infatti, troviamo l’attesissimo Captain America: Brave New World a cui si affiancano diverse altre novità.

Per accedere a tutto il catalogo di Disney Plus è sufficiente attivare un abbonamento. A disposizione degli utenti ci sono tre opzioni:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di Standard senza pubblicità al costo di 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno

al costo di oppure Premium al costo di 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno

Per attivare un nuovo abbonamento basta raggiungere il sito di Disney Plus, qui di sotto.

Le novità di maggio 2025 per Disney Plus

Partiamo dall’ultima novità in programma: il 28 maggio, infatti, farà il suo debutto nel catalogo di Disney Plus l’attesissimo Captain America: Brave New World, una delle ultime novità dell’universo cinematografico Marvel.

È già disponibile, invece, un altro film di grandissimo interesse. Gli utenti Disney Plus, da questo mese di maggio, infatti, possono guardare sulla piattaforma anche A Complete Unknown, il film che racconta i primi anni della lunghissima carriera di Bob Dylan.

Tra le serie, invece, segnaliamo una doppia novità per Star Wars. Nei giorni scorsi, infatti, si è conclusa la seconda stagione di Andor, con l’arrivo degli ultimi episodi. Da inizio mese, invece, è disponibile la serie animata Tales of the Underworld.

Da segnalare l’arrivo, a partire da oggi, 19 maggio, di Tucci in Italy, il nuovo documentario National Geographic che vede l’attore Stalney Tucci esplorare l’Italia alla scoperta delle bellezze del nostro Paese.

In tema di documentari, segnaliamo l’interessante La scalata del Devils Thumb, un’altra produzione National Geographic da poco disponibile nel catalogo della piattaforma di streaming di Disney.