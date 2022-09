Cosa è WooCommerce? Come creare un negozio online

WooCommerce è uno dei plugin più popolari e diffusi di WordPress per chi gestisce un e-commerce. Non a caso è utilizzato da oltre due milioni di negozi online in tutto il mondo: tra i suoi vantaggi ci sono la semplicità d’uso, combinata da flessibilità e funzionalità, che lo rendono particolarmente adatto per chi è alle prime armi e non ha molta esperienza nel settore. WooCommerce è gratuito e offre funzioni molto utili, come il monitoraggio degli ordini, aggiornamenti sullo stato di consegna, engagement, gestione dell’inventario e molto altro ancora.

I vantaggi di WooCommerce possono essere riassunti in cinque punti salienti:

Costo zero per le funzionalità base Struttura modulare che include un ricco set di funzionalità (che possono essere estese e ampliate) È vincolato all’uso di WordPress, perciò compatibile e integrato con tutte le sue funzionalità (temi compresi) Flessibilità: puoi vendere qualsiasi cosa, dai prodotti fisici a quelli digitali Community attiva grazie alla sua natura open source

Come creare un negozio online con WordPress e WooCommerce

Ora conosci tutti i vantaggi di WooCommerce, ma come aprire il tuo primo negozio online? Il nostro consiglio è di affidarti alla guida di una figura esperta: Joan Boluda è un consulente di marketing che ha profuso tutto il suo sapere in 21 videolezioni da vedere e seguire comodamente online. “Creazione di un negozio online con WordPress” è il nome del corso che ti insegnerà – appunto – a creare e configurare un negozio online utilizzando WordPress e WooCommerce senza alcun investimento e in poche ore.

Il corso è rivolto a imprenditori, designer, illustratori e creativi in generale con un’idea imprenditoriale che prevede la vendita di un prodotto o servizio online. Anche ai commercianti che hanno già un negozio fisico e vorrebbero portare i propri prodotti in rete. Per creare il tuo negozio è inoltre essenziale avere un dominio di base. “Creazione di un negozio online con WordPress” è in offerta al prezzo scontato di 16,90 euro, pari al 72% di sconto: la promozione, disponibile a questo link, è a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.