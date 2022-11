Se la caldaia non funziona più, la prima cosa da fare è non farsi prendere dal panico. Certo, non è bello in pieno inverno rimanere senza riscaldamento e acqua calda, ma la soluzione è sempre a portata di mano con ACEA Energia.

La prima cosa da fare è comprendere il motivo per il quale la caldaia non si accende e trovare possibili e semplici rimedi senza per forza contattare un tecnico specializzato.

La mancata accensione della caldaia potrebbe essere dovuta a diverse cause. Se non parte perché la fiamma del bruciatore è spenta, è necessario verificare se l’elettrodomestico non sia in blocco.

Le caldaie moderne dispongono di display su cui è possibile leggere la tipologia di errore segnalato. A questo punto, basta prendere il libretto delle istruzioni e trovare lo specifico errore.

Se l’errore indica che la fiamma non si accende, significa che l’elettrodo non scocca la scintilla che va a innescare sul bruciatore la combustione del gas.

Un controllo visivo del puntale dell’elettrodo è necessario per capire se è danneggiato oppure se la ceramica di protezione è usurata.

La caldaia non funziona più: cosa fare?

Se la caldaia non funziona più a causa del problema sopra citato, bisogna contattare subito un tecnico specializzato.

Ovviamente, il suo intervento è necessario anche per altre problematiche, soprattutto se sono di natura elettronica.

Nel caso in cui, nonostante il suo intervento, la caldaia continua a non funzionare, allora andrà inevitabilmente sostituita.

A chi rivolgersi? Ad ACEA Energia, con cui per la sostituzione si andrà a risparmiare fino al 65% sul costo. Il restante 35% delle spese verrà sostenuto con la cessione del credito.

Invece, nel caso in cui si tratta di una nuova installazione, il risparmio sarà del 50%, con il restante 50% sostenuto con la cessione del credito.

Non ci sono costi per il sopralluogo, l’installazione e l’assistenza e si risparmierà fino al 30% sui consumi annuali di gas rispetto a una caldaia tradizionale. La richiesta va effettuata in questa pagina.

