Cosa fare se la memoria è piena? C'è un tool innovativo!

Abbiamo tutti vissuto il fastidio di ritrovarci nella situazione di dispositivi con la memoria piena. Ciò costringe a eliminare dati che potrebbero ancora esserci utili. Oppure no, non è l’unico modo per fare spazio! Come possiamo evitare di cancellare informazioni preziose? La soluzione è affidarsi a un servizio di archiviazione cloud economico e sicuro. E quale strumento può essere migliore di Internxt? Questo innovativo tool può offrirci la soluzione con sconti sui piani di abbonamento e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Andiamo a scoprire tutte le sue caratteristiche principali.

Dispositivi con la memoria piena: cosa fare? C’è Internxt!

Internxt si distingue nel panorama dei servizi cloud per il suo approccio innovativo alla privacy e sicurezza dei dati. Il servizio non solo offre crittografia end-to-end a conoscenza zero, mantenendo i tuoi file protetti, ma frammenta e crittografa i dati direttamente sul tuo dispositivo utilizzando l’algoritmo AES-256, uno dei più sicuri disponibili. In pratica, una vera e propria cassaforte digitale a prova di hacker.

Inoltre, Internxt è open-source: il suo codice sorgente è disponibile su GitHub, offrendo una trasparenza difficile da trovare nel settore. A ciò si aggiunge la certificazione indipendente di Securitum, leader europeo nei penetration test.

Che tu sia un professionista con dati sensibili da proteggere o un appassionato di tecnologia che vuole evitare rischi, Internxt ha l’offerta giusta per te. E tutto questo senza svuotare il portafoglio, grazie agli sconti generosi e al servizio di alta qualità. In questo momento c’è una promozione veramente da non lasciarsi sfuggire: sconto del 75% su tutti i piani, con prezzi che partono da 11,50€ annuali per il servizio da 200 GB fino ad arrivare a 75€ per quello da 10 TB.

Non aspettare oltre! Non far si che i tuoi device pieni di dati ti creino problemi: prendi il controllo della situazione con Internxt e archivia i tuoi dati in modo intelligente e sicuro.