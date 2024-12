Cosa guardare durante le feste di Natale su Disney

Il periodo di Natale è quello giusto per guardare nuove serie TV e passare un po’ di tempo in pieno relax. Le opzioni sono tante e, per tutte le famiglie, il catalogo di Disney+ mette a disposizione un gran numero di opzioni. Nelle ultime settimane, in particolare, sono arrivate una serie di novità davvero interessati, perfette per questo periodo natalizio.

Per accedere a tutto il catalogo di film e serie TV di Disney+ è sufficiente avere un abbonamento attivo. Per i nuovi utenti è possibile accedere alla piattaforma sfruttando le offerte in corso, con un costo a partire da 5,99 euro al mese. Per scoprire i contenuti disponibili e attivare un abbonamento basta raggiungere Disney+ qui di sotto.

Cosa guardare a Natale su Disney+

Il catalogo di Disney+ è ricco di contenuti. Tra le novità delle ultime settimane, ad esempio, segnaliamo la nuova serie Star Wars: Skeleton Crew che ci riporta nel mondo di Star Wars con un’avventura inedita. Da segnalare anche Uonderbois, la serie fantasy ambientata a Napoli, con tutti gli episodi già disponibili sulla piattaforma.

Da segnalare anche Dream Productions, la serie animata ambientata nel mondo di Inside Out, uno dei maggiori successi degli ultimi anni per Disney. Da segnalare anche la terza stagione di Marvel What If…?, una delle produzioni più apprezzate dagli appassionati.

Queste novità si sommano a tutti gli altri contenuti già disponibili su Disney+. La piattaforma di streaming include film e serie TV di ogni tipo. Per accedere al catalogo basta attivare uno dei seguenti abbonamenti:

Standard con pubblicità dal costo di 5,99 euro al mese

dal costo di Standard senza pubblicità dal costo di 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno

dal costo di oppure Premium dal costo di 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno

Con i piani Standard è possibile accedere alla piattaforma da 2 dispositivi in contemporanea mentre con il piano Premium è possibile guardare i contenuti in 4K da 4 dispositivi.

I trailer delle ultime novità di Disney+

