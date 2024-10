Cosa guardare su AppleTV+ nel fine settimana? Ecco i nostri consigli

Apple TV+ è un servizio di streaming sempre più ricco con tantissimi contenuti davvero interessanti da guardare, tra film e serie TV. Per accedere al catalogo basta attivare un abbonamento dal costo di 9,99 euro al mese oppure attivare un piano Apple One.

Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di attivare la prova gratuita di 7 giorni mentre per chi ha acquistato un nuovo prodotto Apple negli ultimi 90 giorni è possibile ottenere 3 mesi gratis.

Per verificare la disponibilità di una di queste due promo basta accedere ad Apple TV+ tramite il box qui di sotto.

Cosa guardare su Apple TV+ questo weekend

Il catalogo di Apple TV+ è davvero ricco con tanti contenuti da vedere. Tra i suggerimenti per il prossimo week end segnaliamo Silo, un’interessantissima serie di fantascienza che ha ottenuto un grande successo con la prima stagione e che arriverà su Apple TV+ con una seconda stagione a novembre. Per chi non ha visto la serie, questo è, quindi, un buon momento.

Segnaliamo anche l’ottimo noir Sugar, con Colin Farrell. Si tratta di una miniserie con uno stile davvero unico che porta lo spettatore all’interno di un’indagine legata a una ragazza scomparsa in cui, però, nulla è come sembra. Il ritmo è quello di un vero noir di grande qualità, con la California a fare da sfondo, e la storia si fa seguire con semplicità. Sugar è sicuramente una degli “original” più interessanti sulla piattaforma.

Dark Matter è sicuramente un’altra produzione da tenere d’occhio. Recentemente rinnovata per una seconda stagione, che arriverà però il prossimo anno, questa serie di fantascienza parla di universi alternativi, con una storia avvincente e davvero interessante. La prima stagione è composta da 9 episodi.

Da segnalare anche Wolfs, una delle ultime novità della piattaforma di streaming di Apple. Si tratta dell’ultimo film di George Clooney e Brad Pitt che tornano insieme sullo schermo in un action comdey davvero particolare e interessante. Ecco il trailer.