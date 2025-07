Cosa sono le licenze software ESD e come possono farci risparmiare moltissimo

Recentemente, a causa dell’ormai famoso “addio a Windows 10” dovuto al prossimo termine del supporto di Microsoft a questo sistema operativo, moltissimi utenti hanno iniziato a cercare su Google come aggiornare il proprio computer a Windows 11 spendendo il meno possibile.

Di sicuro queste persone si sono imbattute in tre termini tecnici, che caratterizzano tutte le licenze software legali: OEM, Retail e ESD. Ecco cosa cambia tra una licenza e l’altra e quale scegliere per pagare meno possibile il software.

OEM, Retail e ESD: cosa vogliono dire i termini

L’acronimo OEM sta per “Original Equipment Manufacturer” e, nel campo software, sta ad indicare una licenza indissolubilmente legata ad un computer. Ogni volta che un utente privato compra un nuovo laptop ci trova preinstallata una copia di Windows 11 OEM.

Cioè una copia del sistema operativo che può essere usata solo su quel computer: il produttore la paga e la installa, perché altrimenti il computer non funzionerebbe, ma l’utente non può usare quella licenza su un altro PC, nemmeno se dismette quello che includeva la copia di Windows 11 OEM.

Una licenza Retail è esattamente l’opposto di una OEM: l’utente compra il software e lo installa sulla macchina che preferisce. L’unico limite è sul numero di computer sui quali è possibile installare la stessa copia del software (e quindi usare la stessa licenza Retail), che nella stragrande maggioranza dei casi è uno solo.

Il termine ESD, infine, sta per “Electronic Software Delivery” e, in linea di massima, una licenza ESD può essere considerata alla stregua di una Retail, ma senza alcun supporto fisico di distribuzione: niente DVD, Blu-ray o chiavette hardware, il software si scarica da Internet, si installa e poi si attiva tramite la Product Key collegata a quella licenza ESD.

Dal punto di vista tecnico, tutte e tre le distribuzioni sono identiche: i file di una installazione di Windows 11 OEM, Retail o ESD sono esattamente gli stessi. All’interno della categoria delle licenze ESD, tuttavia, ci sono alcuni casi specifici in cui il software è lo stesso, ma il metodo di attivazione della chiave è diverso.

Quale licenza costa di meno: OEM, Retail o ESD?

Dal punto di vista economico, invece, ci sono differenze consistenti: le licenze OEM sono le più economiche, ma l’utente finale non le può comprare né le può riutilizzare su altri PC; le licenze Retail costano di più e nel prezzo sono inclusi i supporti fisici per l’installazione; le licenze ESD offrono la libertà delle Retail, ma costano di meno perché non c’è nessun supporto fisico (e chi le vende non ha costi di magazzino).

Le licenze ESD, inoltre, possono anche venire da computer dismessi. Basti pensare ai fallimenti aziendali e alle cessazioni delle attività economiche, in cui decine di computer tutti con licenza originale ESD diventano da un giorno all’altro spazzatura elettronica: tutte quelle licenze possono entrare nel mercato delle ESD e sono del tutto legali e funzionanti, perché il computer da cui provengono non è più in funzione e non lo sarà mai.

Chi vuole costruirsi da solo un PC, oppure rimettere in piedi un vecchio computer e aggiornare il sistema operativo e i software (uno per tutti: la suite Microsoft Office 365), farebbe dunque bene ad acquistare una licenza ESD per risparmiare.

