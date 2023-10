Cos'è Google Chrome Canary e quali sono i vantaggi

Chrome è il browser web più diffuso al mondo, ma non tutti sanno che sono disponibili quattro versioni diverse. Una di queste è Chrome Canary, una versione sperimentale per testare nuove funzionalità. Questa versione non è pensata per l’utente medio, ma offre alcuni vantaggi interessanti rispetto alla versione stabile che la maggior parte delle persone usa.

Cos’è Google Chrome Canary?

Chrome Canary è un membro meno conosciuto della famiglia di browser di Google, una versione sperimentale, che serve serve per testare le nuove funzionalità che gli sviluppatori creano ogni giorno. Chrome Canary è quindi il browser più avanzato e innovativo di Chrome, ma anche il più rischioso e instabile.

Canary, infatti, è pensato principalmente per gli sviluppatori web, che possono testare le nuove funzionalità e le prestazioni del browser prima che vengano rilasciate al pubblico. Tuttavia, anche gli utenti normali possono utilizzare questa versione se vogliono provare in anteprima le novità di Chrome e dare feedback agli sviluppatori.

Perché utilizzare Canary invece della versione standard?

Ci sono alcuni motivi per cui potrebbe valere la pena utilizzare Chrome Canary invece di Chrome.

1. Sei un web developer

Innanzitutto, Chrome Canary è stato progettato per gli sviluppatori che desiderano accedere per primi a strumenti e funzionalità all’avanguardia del browser. Ad esempio, è possibile testare le ultime API della piattaforma o i nuovi strumenti per sviluppatori diversi mesi prima che raggiungano la versione stabile. Per chi sta costruendo o risolvendo problemi di siti web in Chrome, Canary offre gli strumenti più recenti per analizzare le prestazioni e sperimentare modifiche lato client.

2. Accedere alle funzioni sperimentali

Canary può essere usato anche da chi non è sviluppatore, per accedere alle funzioni sperimentali del browser. Può capitare di avere un problema con Chrome stabile o con la navigazione sul web in generale e di trovare una funzionalità in Canary che lo risolve. Per esempio, Chrome ha già testato in Canary una funzione chiamata auto-verifica, che permette di navigare sul web senza CAPTCHA. Chi usa Chrome, può seguire le ultime funzionalità sperimentali di Canary, perché molte di esse facilitano la navigazione quotidiana.

3. Avere un’anteprima di ciò che sta per arrivare su Chrome

Se si desidera un “assaggio” di ciò che verrà introdotto in Chrome nel prossimo futuro, Canary offre un’anteprima di ciò che è in programma. Tenete presente che alcune funzioni sperimentali di Canary potrebbero non arrivare alla versione stabile.

Tutto ciò che raggiunge il ciclo di rilascio di Dev dovrebbe essere completamente distribuito nella versione stabile entro le prossime nove-dodici settimane. È quindi possibile utilizzare le versioni Canary e Dev una accanto all’altra per avere un’idea più precisa di come sarà la versione stabile di Chrome nei prossimi mesi e oltre.

4. Accesso anticipato alle nuove correzioni di sicurezza

In Chrome la sicurezza funziona quasi in senso opposto al normale sviluppo del prodotto. Le correzioni più importanti vengono distribuite a tutte le versioni del browser, quindi Canary ha tutte le stesse patch di sicurezza e le stesse funzionalità della versione stabile. Tuttavia, Canary è anche il terreno di prova per le funzioni di sicurezza sperimentali e per le patch di priorità inferiore.

In effetti, si potrebbe affermare che Canary è la versione più sicura di Chrome. Ciò è in parte controbilanciato dal fatto che si tratta della versione meno stabile del browser.

5. Aiutare Chrome a sviluppare nuove funzionalità

Chi vuole partecipare e aiutare Chrome a sviluppare le sue ultime funzionalità, Canary è il posto giusto per iniziare. Utilizzando semplicemente questa versione del browser, si aiuta il team di prodotto di Chrome a testare le nuove funzionalità e a raccogliere dati chiave da utenti/sessioni reali. È inoltre possibile fornire feedback in caso di bug o problemi, per aiutare il team a risolverli più rapidamente.

Quanto è instabile Chrome Canary?

Sebbene ci siano dei vantaggi nell’utilizzare Chrome Canary, bisogna anche essere consapevoli dei rischi. Questa versione sperimentale e non testata del browser, può contenere bug, errori o problemi di sicurezza. Questo significa che può crashare, bloccarsi o non funzionare correttamente in alcune situazioni. Inoltre, alcune funzionalità possono essere incomplete, non funzionanti o cambiate senza preavviso.

Questa versione non è quindi adatto per l’utente medio, che cerca un browser stabile e affidabile. Chi vuole usare Canary, perciò deve essere disposto ad accettare i possibili inconvenienti e a non affidarsi a esso per le tue attività importanti. Inoltre, bisogna fare attenzione a non installare estensioni o software dubbi o dannosi su Chrome Canary, in quanto potrebbero compromettere la sicurezza o i dati personali.

Può anche capitare che Canary non funzioni affatto, ma è un evento piuttosto raro. Ci sono molte discussioni sui forum che descrivono le esperienze degli utenti di Canary, quindi una rapida ricerca dovrebbe dare un’idea di cosa aspettarsi.

Come scaricare e iniziare a utilizzare Chrome Canary

Chi è interessato a provare Canary, può scaricarlo gratuitamente dal sito ufficiale. Basta fare clic sul pulsante giallo “Scarica Chrome Canary” e il browser dovrebbe scaricare il driver di installazione appropriato per il proprio sistema operativo (Windows, macOS, ecc.). Dopodiché è necessario avviare il driver e seguire le istruzioni per installare l’applicazion esul dispositivo.

Una volta terminato il processo di installazione e lanciata l’app Chrome Canary, si vedrà vedere una finestra vuota del browser con una sola scheda aperta. Se si utilizza già Chrome come browser predefinito, si noterà che i segnalibri e le altre impostazioni non vengono trasferiti a Canary. È possibile accedere al proprio account Google per sincronizzare Canary con la versione stabile di Chrome, oppure utilizzare Canary come browser separato.

Prima di iniziare, vale la pena fare clic sull’icona del becher in alto a destra nella finestra di Canary. Questa mostra gli esperimenti attivi in corso nel browser ed è possibile impostare ciascuno di essi su Predefinito, Abilitato o Disabilitato. È inoltre possibile inviare un feedback al team di Chrome per qualsiasi esperimento facendo clic sul pulsante Invia feedback.

Per accedere alle nuove funzionalità di Canary, basta digitare “chrome://flags” nella barra degli URL e abilitare o disabilitare le opzioni di proprio interesse. Ancora una volta, è possibile impostare ogni esperimento su Predefinito, Abilitato o Disabilitato.

Alcuni esperimenti sono impostati come predefiniti di default. Per chiarezza, lo stato Predefinito imposta ogni esperimento nello stato previsto (qualunque esso sia) in qualsiasi momento. È possibile riportare tutti gli esperimenti allo stato originale in qualsiasi momento, facendo clic sul pulsante Reimposta tutto nella parte superiore della pagina “chrome://flags”. Se si riscontrano bug o problemi di prestazioni con Chrome Canary (oltre all’instabilità prevista), la reimpostazione di tutti gli esperimenti è il primo passo consigliato per la risoluzione dei problemi.

È bene ricordare inoltre, che queste funzionalità possono cambiare o scomparire in qualsiasi momento, in base agli aggiornamenti degli sviluppatori.

Per fornire feedback su Chrome Canary, si può usare il menu “Aiuto” e scegliere l’opzione “Segnala un problema” o “Invia feedback”. Verrà chiesto di descrivere il problema o il suggerimento che si vuole comunicare e di allegare eventuali screenshot o informazioni aggiuntive. Si può anche visitare il sito web di feedback di Chrome per vedere i problemi già segnalati o per partecipare alle discussioni con altri utenti e sviluppatori.