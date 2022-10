Cos'è Pagoflex e come cambia il modo di usare la carta di credito

Le carte di credito sono strumenti flessibili, che offrono varie opzioni interessanti quando si parla della dilazione dei pagamenti.

In questo senso, Conto Corrente Arancio di ING si è dimostrato all’avanguardia, fornendo ai suoi correntisti un servizio come Pagoflex.

Stiamo parlando di un nuovo modo di concepire i pagamenti tramite carte di credito. Di fatto, i clienti possono utilizzare la propria Mastercard Gold per pagare qualunque acquisto a piccoli passi.

Il sistema Pagoflex permette di scegliere di pagare in 3, 6, 9 o 12 mesi uno o più acquisti per un totale a partire da 200 euro. La possibilità di essere attivato a piacimento e la gestione, interamente tramite app o dal sito Web di Conto Arancio, sono ulteriori vantaggi legati a tale servizio.

Il tutto per l’unico costo di 0,50% dell’importo rateizzato, senza commissioni legate a notifiche e rimborsi anticipati.

Pagoflex è solo uno dei tanti vantaggi legati a Conto Arancio

Conto Corrente Arancio, soprattutto se abbinato al modulo Zero Vincoli, offre tanti altri vantaggi oltre a Pagoflex.

Parliamo, per esempio, di un libretto degli assegni gratis ogni 12 mesi, così come della possibilità di effettuare bonifici gratuiti fino a 50.000 euro, sia via telefono che online.

La carta inclusa poi, comporta una serie di vantaggi da non sottovalutare. L’assenza di costi legati ai prelievi ATM, in Italia e in Europa, risulta molto interessante. Allo stesso tempo, la possibilità di pagare contactless o attraverso Apple Pay e Google Pay dimostra la vocazione verso le nuove tecnologie di Conto Arancio.

Non solo: aprendo un conto entro il 13/10, è possibile ottenere un buono omaggio, spendibile su Amazon.it, del valore di 120 euro.

Partecipare alla promozione in questione non è complicato: una volta aperto il conto, questo deve essere attivato attraverso la ricezione di un bonifico (entro il 30/11). Fatto ciò, è possibile ricevere definitivamente il buono con un accredito di stipendio o pensione entro il 31/12.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.