Cos'è RedNote, l'app cinese sostituirà TikTok in America?

Mentre il futuro di TikTok è più che mai incerto, un’altra applicazione cinese sta guadagnando popolarità: RedNote. Tanto che ha scalato la vetta della classifica dei download sull’App Store americano.

RedNote: l’app cinese che conquista l’America dopo TikTok

A TikTok restano solo cinque giorni per salvarsi la pelle. Senza una vendita a un’entità americana, il social network sarà vietato negli Stati Uniti a partire dal 19 gennaio. La Corte Suprema ha ancora il potere di bloccare la legge, ma questa opzione sembra sempre meno probabile. Dal canto suo, Donald Trump potrebbe diventare il salvatore della piattaforma decidendo di non applicare la legge una volta giurato. Anche Elon Musk potrebbe entrare nella mischia.

Di fronte alla mancanza di chiarezza sulla situazione, alcuni utenti americani di TikTok si sono rassegnati e stanno valutando le possibili alternative. Ad attirare l’attenzione è RedNote. Simile a Instagram, l’applicazione combina immagini, brevi video – il formato più popolare di TikTok – e messaggistica. Ci sono anche feed “segui”, “esplora” e “nelle vicinanze”.

Descrivendosi come “rifugiati di TikTok” nei video e nei messaggi pubblicati su RedNote, molti americani stanno già cercando di formare una nuova comunità sulla piattaforma. Di conseguenza, sempre più post in lingua inglese si perdono tra quelli in lingua cinese. Gli utenti di entrambi i Paesi stanno persino interagendo tra loro.

Anche RedNote rischia di essere bandito…

RedNote, noto come Xiaohongshu nel Regno Unito, è stato lanciato nel 2013. All’epoca pubblicava fotografie personali di viaggi e ristoranti, prima di diversificarsi in recensioni e shopping dal vivo. Oggi conta più di 300 milioni di utenti attivi mensili, una cifra significativa ma ben lontana dagli 1,7 miliardi di TikTok o dai 752 miliardi di Douyin, il suo equivalente cinese.

Sostenuta dal colosso dell’e-commerce Alibaba, RedNote è uno dei pochi leader del web cinese ad essere rimasto privato. L’azienda ha persino raddoppiato i suoi profitti nel 2024, raggiungendo un miliardo di dollari di fatturato. Questi risultati positivi fanno ben sperare in una IPO. A giugno la società è stata valutata 17 miliardi di dollari.

È quindi comprensibile che gli americani siano attratti. Purtroppo, anche RedNote potrebbe essere nel mirino delle autorità americane. La legge che vieta TikTok prende di mira altre piattaforme con sede in Cina, come WeChat, Lemon8 e CapCut.