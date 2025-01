Ban TikTok negli USA, fuga verso RedNote e Lemon8

A meno di clamorose sorprese, inclusa l’acquisizione da parte di Elon Musk, TikTok verrà bandita dagli Stati Uniti il 19 gennaio. Gli utenti del popolare social network hanno già iniziato a scegliere le alternative. Tra le app più popolari del momento ci sono RedNote e Lemon8.

RedNote e Lemon8 in testa alle preferenze

Nei prossimi giorni verrà comunicata la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti. ByteDance spera che i giudici sospendano l’applicazione della legge o dichiarino la sua incostituzionalità, ma le probabilità sono ridotte al minimo. L’app TikTok verrà quindi rimossa dagli store di Apple e Google il 19 gennaio e non verrà più aggiornata. Anche se l’accesso al social network sarà ancora possibile, l’azienda cinese potrebbe “staccare la spina”.

Gli utenti statunitensi hanno già iniziato la ricerca delle alternative. Nelle prime due posizioni della classifica ci sono RedNote e Lemon8. RedNote (Xiaohongshu in cinese) ha oltre 300 milioni di utenti. Nata nel 2013 come guida per lo shopping online è diventata un’app per la condivisione di foto e video. Ha un layout simile a Pinterest, ma viene considerata la versione cinese di Instagram.

Nonostante sia esclusivamente in cinese, molti “rifugiati” di TikTok hanno usato tool per la traduzione e pubblicato video di presentazione sulla nuova piattaforma. Lemon8 è sicuramente più nota negli Stati Uniti. Come TikTok viene sviluppata da ByteDance e consente l’accesso con lo stesso account.

La legge che impone la vendita di TikTok si applica a qualsiasi “applicazione controllata da avversari stranieri“. RedNote e Lemon8 non sono molto utilizzate negli Stati Uniti, quindi il governo non le considera un pericolo per la sicurezza nazionale. Essendo però gestite da aziende cinesi potrebbero subire la stessa sorte di TikTok.