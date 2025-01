Elon Musk acquisisce TikTok USA, Cina valuta la possibilità?

Colpo di scena nella saga TikTok: la Cina starebbe valutando l’ipotesi di cedere la divisione americana dell’app a Elon Musk. Sì, il miliardario visionario dietro Tesla, SpaceX e X potrebbe mettere le mani anche sul social più amato dai ragazzi.

TikTok USA ad Elon Musk? Per la Cina è un’opzione sul tavolo se l’app se l’app venisse bandita

Ma perché questo cambio di rotta da parte del governo cinese? Secondo Bloomberg, Pechino vorrebbe evitare il peggio nel caso in cui la Corte Suprema confermasse il divieto di TikTok negli Stati Uniti il prossimo 19 gennaio. Una vendita a Musk sarebbe vista come un modo per venire incontro alla nuova amministrazione Trump e scongiurare il ban totale. Certo, la Cina preferirebbe che TikTok restasse sotto il controllo di ByteDance, la società madre. Ma se la situazione precipitasse, Musk sarebbe un compratore gradito.

Un affare da capogiro per Elon Musk

D’altronde, per il magnate della Tesla sarebbe un colpaccio: si porterebbe a casa 170 milioni di utenti americani di TikTok e un potenziale giro d’affari pubblicitario da svariati miliardi. Insomma, un boccone ghiotto per il suo impero mediatico in espansione.

Tuttavia, TikTok smentisce categoricamente: “Pura fantasia“, ha dichiarato un portavoce a Variety. E non è chiaro quanto ByteDance e il management americano di TikTok siano al corrente dei piani di Pechino. Proprio questa presunta ingerenza del governo cinese su TikTok è al centro delle polemiche che hanno portato alla legge sul divieto. Washington teme che Pechino possa usare l’app per spiare gli utenti americani o manipolare l’opinione pubblica.

Accuse che TikTok ha sempre respinto, sottolineando la sua autonomia da ByteDance e gli sforzi per proteggere i dati degli iscritti. Ma evidentemente non è bastato a fugare i dubbi delle autorità USA.

Cosa succederà ora a TikTok?

Siamo di fronte a un bivio. Se la Corte Suprema darà il via libera al divieto, TikTok rischia di sparire dagli smartphone americani. A meno che non trovi un acquirente a stelle e strisce entro il 19 gennaio. Ed ecco che spunta il nome di Elon Musk, l’uomo che sembra avere un debole per i social network. Dopo aver rivoluzionato Twitter, ora potrebbe fare lo stesso con TikTok, magari integrandolo nella sua piattaforma X. Fantascienza o realtà? Lo scopriremo presto.