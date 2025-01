Lemon8 prenderà il posto di TikTok in caso di ban?

Mentre si avvicina l’appuntamento con la decisione della Corte Suprema relativa al ban di TikTok, e nonostante la promessa di salvare il social network formulata da Donald Trump, la società cinese ByteDance che gestisce la piattaforma sta correndo ai ripari: nelle ultime settimane lo ha fatto promuovendo Lemon8, un’altra delle sue applicazioni. Stando a quanto riportato da Axios, agli utenti sono stati mostrati post sponsorizzati che ne propongono il download.

TikTok rischia il ban, ByteDance spinge Lemon8

Cos’è Lemon8? Sicuramente meno conosciuta di TikTok, è descritta come un’app focalizzata sullo stile di vita basata su TikTok, dove puoi scoprire e condividere contenuti autentici su una varietà di argomenti come bellezza, moda, viaggi, cibo e altro ancora . Grande enfasi è riposta sulle fotografie, un po’ come accade su Instagram. Permette infatti di modificare e condividere foto con grande facilità e avviare discussioni con persone che la pensano allo stesso modo. Lemon8 offre uno spazio in cui potete connettervi, ispirarvi e supportarvi a vicenda .

Non mancano un feed personalizzato e la possibilità di seguire gli altri creator. Per l’accesso è possibile utilizzare lo stesso account già impiegato su TikTok. Qui sotto un paio di screenshot.

Va precisato che l’eventuale ban di TikTok negli Stati Uniti dovrebbe arrivare a interessare anche le altre applicazioni di ByteDance, poiché controllate dalla stessa realtà cinese ritenuta un potenziale pericolo per la sicurezza nazionale. Lo sforzo finalizzato a promuovere Lemon8 oltreoceano potrebbe dunque rivelarsi vano.

Non rimane che attendere la decisione della Corte Suprema, in arrivo entro i prossimi giorni (salvo rinvii dell’ultimo minuto). La questione è monitorata da vicino anche da Donald Trump e dal suo entourage: l’eventuale conferma per la messa al bando del social network, operativa a partite dal 19 gennaio, costituirebbe la prima promessa non mantenuta tra quelle formulate durante la campagna elettorale che sta per riportare il tycoon alla Casa Bianca.