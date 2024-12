DSA: TikTok sotto indagine per rischi elettorali

La Commissione europea ha aperto un procedimento formale nei confronti di TikTok per la possibile violazione del Digital Services Act (DSA). L’avvio dell’indagine è stato anticipato dalla richiesta di informazioni del 29 novembre e l’ordine di conservare tutti i dati del 5 dicembre correlati alle elezioni presidenziali in Romania.

Il primo turno delle elezioni presidenziali in Romania era stato vinto a sorpresa da Călin Georgescu. Il candidato indipendente ha ottenuto quasi il 23% dei voti, sfruttando una campagna di influenza su TikTok (probabilmente organizzata e pagata dalla Russia). La Corte Costituzionale ha successivamente annullato i risultati elettorali perché Georgescu ha violato la legge sul finanziamento della campagna elettorale (non ha dichiarato oltre un milione di euro di donazioni).

La Commissione europea ha avviato un’indagine per la presunta violazione dell’obbligo di valutare e mitigare i rischi sistemici correlati all’integrità elettorale. Sono esame ci sono in dettaglio i sistemi dei suggerimenti (manipolazione del servizio) e le norme sulle inserzioni politiche.

Non è prevista una scadenza per l’indagine. La Commissione continuerà a raccogliere prove, anche tramite ulteriori richieste di informazioni. Al termine valuterà se imporre a TikTok misure correttive o sanzioni (che possono arrivare al 6% delle entrate globali annuali).

Per l’azienda cinese si tratta del terzo procedimento avviato sulla base del DSA, dopo quello del 19 febbraio (ancora in corso) e del 22 aprile su TikTok Lite (chiuso con impegni il 5 agosto).

Un portavoce di TikTok ha dichiarato:

Abbiamo protetto l’integrità della nostra piattaforma attraverso oltre 150 elezioni in tutto il mondo e continuiamo ad affrontare in modo proattivo queste sfide che interessano l’intero settore. TikTok ha fornito alla Commissione europea informazioni esaustive su questi sforzi e abbiamo descritto in modo trasparente e pubblico le nostre azioni. Non accettiamo pubblicità politiche a pagamento, rimuoviamo in modo proattivo i contenuti che violano le nostre politiche su disinformazione, molestie e incitamento all’odio e continuiamo a collaborare con la Commissione europea e con le autorità regionali e nazionali per rispondere alle richieste.