TikTok Lite: programma Reward eliminato in Europa

La Commissione europea ha chiuso la prima indagine avviata in base al Digital Services Act (DSA). L’azienda cinese ha accettato di eliminare completamente il programma Task and Reward incluso in TikTok Lite. La nuova app, vietata ai minori di 18 anni, è attualmente disponibile solo in Francia e Spagna. Rimane invece aperto il procedimento avviato il 19 febbraio.

Due impegni di TikTok

Il programma Task and Reward è una delle funzionalità di TikTok Lite, annunciata all’inizio di aprile. In base alle attività eseguite, come la visualizzazione dei video, gli utenti ricevono determinati punti. Quando si raggiunge una specifica soglia, i punti possono essere convertiti in buoni Amazon, carte regalo PayPal o monete digitali per pagare i creatori dei contenuti.

La Commissione europea aveva avviato un’indagine il 22 aprile sulla base del DSA, in quanto la funzionalità è stata introdotta senza una attenta valutazione dei rischi. Potrebbe infatti creare dipendenza e quindi avere effetti negativi sulla salute mentale e fisica degli utenti. Anche se l’app è vietata ai minori di 18 anni, il sistema di verifica dell’età non è efficace.

TikTok aveva comunicato il 24 aprile la sospensione volontaria del programma. La Commissione europea ha accettato due impegni dell’azienda cinese:

il programma Task and Reward è stato permanentemente ritirato in Europa

non verrà lanciato nessun programma che possa aggirare il ritiro

Tali impegni sono legalmente vincolanti. Una loro eventuale violazione potrebbe comportare una sanzione. L’indagine è stata chiusa, mentre rimane aperta quella avviata il 19 febbraio. Altri procedimenti formali riguardano X (18 dicembre 2023 con risultati preliminari il 12 luglio 2024), AliExpress (14 marzo 2024) e Meta (30 aprile e 16 maggio 2024).