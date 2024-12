TikTok: ban in Albania per almeno un anno

Il governo albanese ha deciso di bloccare l’accesso a TikTok per almeno un anno. Il ban verrà attuato gradualmente a partire dal mese di gennaio 2025. La decisione è stata presa dal Primo Ministro Edi Rama insieme al Ministro dell’istruzione Ogerta Manastirliu, dopo un incontro con insegnanti e genitori.

In diversi paesi europei, tra cui Francia, Germania e Belgio, sono state adottate restrizioni all’uso dei social media da parte dei minorenni. In Australia è stata approvata una legge che vieta ai minori di 16 anni di accedere ai social media. TikTok è stato spesso accusato di danneggiare la salute fisica e mentale dei più piccoli. La “dipendenza” è uno degli aspetti che verranno valutati dall’indagine avviata a febbraio dalla Commissione europea.

Il Primo Ministro albanese ha accusato TikTok di incitare la violenza tra i giovani. In pratica, l’azienda cinese non impedisce la diffusione dei video. Il governo ha deciso di bloccare l’accesso al social network dopo un grave fatto di cronaca avvenuto a novembre.

Due studenti avrebbero litigato su TikTok. Uno dei due ha accoltellato a morte il compagno di classe, ricevendo supporto da altri minorenni sul social network. Il Primo Ministro ha dichiarato:

Il problema oggi non sono i nostri figli, il problema oggi siamo noi, il problema oggi è la nostra società, il problema oggi è TikTok e tutti gli altri che stanno prendendo in ostaggio i nostri figli. Per un anno, lo chiuderemo completamente per tutti. Non ci sarà TikTok in Albania.