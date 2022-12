Cos'è il Wi-Fi Optimizer e perché è così importante per la tua connessione

Negli ultimi mesi si parla, con sempre più insistenza, di una tecnologia nota come Wi-Fi Optimizer: di cosa si tratta a livello pratico?

Stiamo parlando di un sistema intelligente che consente ai dispositivi collegati alla fibra di rimanere connessi tra loro, garantendo la massima stabilità e performance di navigazione.

Questa particolare tecnologia è adottata da Rete Vodafone Fibra, una soluzione tra le più apprezzate nell’ambito delle connessioni casalinghe senza limiti di banda. Molto spesso infatti, linee di competitor offrono linee traballanti, che non offrono garanzie.

Questo è un enorme problema, soprattutto per chi lavora in smart working, opera nel contesto del trading online o in altri settori in cui, la perdita temporanea della connessione, può causare danni economici anche piuttosto importanti.

Wi-Fi Optimizer? La tecnologia ideale per ottenere una connessione più stabile e costante

Come agisce Wi-Fi Optimizer per migliorare una connessione alla rete? Essa è in grado di:

ottimizzare nel tempo la connessione suddividendola per tutti i dispositivi collegati;

suddividendola per tutti i dispositivi collegati; garantire una tenuta eccellente e di lunga durata senza down improvvisi ;

e di lunga durata ; gestire dell’ erogazione di banda autogestita in base ai consumi dei vari device;

in base ai consumi dei vari device; gestire l’adattamento autonomo ai dispositivi connessi in contemporanea.

Una serie di vantaggi che, sul lato pratico, rendono la linea Internet stabile e sicura.

Con INTERNET UNLIMITED di Vodafone è possibile inoltre raggiungere i 2.5 Gigabit/s ottenendo anche chiamate illimitate e station inclusa al momento della sottoscrizione del contratto.

E i costi? INTERNET UNLIMITED costa 27,90 euro, compreso il costo di attivazione.

Per ottenere questo abbonamento infine, va detto che la procedura risulta alquanto semplice.

Basta avere a disposizione dati come:

codice fiscale ;

; carta d’identità ;

; eventuale numero vecchio (se si intende mantenerlo).

