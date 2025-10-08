Costa meno di 5€ al mese e ti protegge da tutto: ExpressVPN al 68% di sconto

Massima velocità e privacy garantita: ExpressVPN lancia un’offerta imperdibile per chi cerca sicurezza online. Grazie alla promo attiva, potrai ottenere due anni più 4 mesi extra di una tra le VPN più performanti al mondo risparmiando il 68%. Il costo finale, dunque, sarà di soli 4,49 dollari al mese.

Sicurezza garantita e vantaggi inclusi

Con ExpressVPN, chiunque può navigare senza restrizioni e accedere a qualsiasi contenuto, dai siti italiani alle piattaforme streaming estere. Grazie al protocollo Lightway, la connessione rimane stabile e super veloce anche cambiando server tra i 105 paesi disponibili. La tecnologia TrustedServer integrata assicura che nessun dato venga memorizzato, mentre la politica zero-log garantisce anonimato concreto: nessuna traccia, nessun pericolo.

Con un solo abbonamento, potrai proteggere fino a 12 dispositivi contemporaneamente. Inclusi nel prezzo anche protezione contro pubblicità e tracker, un gestore di password integrato e persino 3 giorni di eSIM illimitata grazie alla collaborazione con holiday.com. Il tutto arricchito da uno sconto del 50% su Aircove.

Come si usa ExpressVPN? Installi l’app in pochi secondi ed è subito operativa: basta un clic per attivare la protezione e godersi la navigazione sicura su ogni dispositivo, da Windows a Android, fino a smart TV e console. La funzione MediaStreamer consente inoltre di accedere ai contenuti bloccati geograficamente anche sui dispositivi che non supportano VPN, come certe TV o console da gioco.

Non manca l’assistenza clienti 24/7, sempre pronta a risolvere qualsiasi problema. La promozione attiva è l’opportunità ideale per chi desidera una VPN top di gamma al prezzo più vantaggioso. Con un solo abbonamento proteggi fino a 12 dispositivi, navighi in 4K senza problemi e tuteli i tuoi dati personali. Abbonati con uno sconto del 68%: se cambi idea, c’è sempre la garanzia di rimborso di 30 giorni.