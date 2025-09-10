 Costruisci il tuo spazio digitale con Hostinger: facile e low cost (meno di 3€)
Informatica
Il rientro dalle vacanze è il momento perfetto per dare forma alle tue idee digitali. Che tu voglia avviare un nuovo business, creare un blog o rinnovare l’immagine della tua attività, oggi hai a disposizione uno strumento semplice, potente e conveniente: Hostinger Website Builder Premium.

Crea il tuo sito con Hostinger

Un sito professionale senza complicazioni

Dimentica codici e tecnicismi. Con il sistema drag & drop di Hostinger bastano pochi clic per trascinare testi, immagini e pulsanti dove vuoi. Puoi personalizzare colori, font e layout senza alcuna esperienza da sviluppatore. E se preferisci partire da una base solida, avrai a disposizione oltre 150 template professionali pronti per essere adattati al tuo stile.

Con l’attuale offerta hai il 75% di sconto e 2 mesi gratis sul piano da 48 mesi. Significa che puoi creare un sito (o fino a 25 siti diversi) a partire da soli 2,99 € al mese: meno di quanto spenderesti per un caffè. Ogni piano Premium racchiude strumenti indispensabili:

  • Dominio gratuito per un anno

  • 50 email professionali per comunicare con i clienti

  • Funzionalità SEO integrate per farti trovare online

  • Assistenza h24 e 7/7 sempre disponibile

Non a caso, Hostinger è considerato uno dei migliori hosting per ecommerce nel 2025. Vuoi accelerare ancora di più? L’AI di Hostinger è in grado di generare testi ottimizzati, scegliere immagini e costruire la struttura del tuo sito in pochi minuti. È come avere al tuo fianco un assistente digitale che lavora instancabilmente per te, senza costi aggiuntivi. Ogni giorno di attesa è un’occasione persa per far conoscere il tuo progetto. Approfitta dell’energia del rientro e costruisci la tua presenza online con Hostinger Website Builder Premium: rapido, intuitivo e alla portata di tutti.

Crea il tuo sito con Hostinger

Pubblicato il 10 set 2025

