Cottura a induzione: il Black Friday è la tua occasione

Il numero dei piani cottura a induzione è in continuo aumento perché, soprattutto se si hanno pannelli fotovoltaici per consumi elettrici a costo zero, rappresentano un grosso passo avanti per le attività in cucina. Approfittando di quel che offre il Black Friday, i piani a induzione diventano una vera e propria occasione per fare questo passo e godere di tutti i vantaggi che può offrire.

Un piano che molto assomiglia a un display, si illumina con led che molto da vicino simulano un display, ma i profumi che se ne possono creare hanno ben poco a che fare con ciò che un display è in grado di esprimere. La tecnologia non è certo nuova, ma la qualità di questa innovazione non è ancora assorbita da tutti coloro i quali potrebbero trarne grandi vantaggi. La transizione digitale, però, suggerisce di andare in questa direzione e di farlo senza resistenza alcuna. I vantaggi che se ne possono ottenere sono molteplici, non da ultimo anche il risparmio.

Piano a induzione, le occasioni del Black Friday

Per capire di che tipo di risparmi si sta parlando, ecco un esempio con il piano a induzione da 60cm e 4 fuochi di Bosch: -43%, 254,99 euro di spesa e il prezzo migliore di sempre a disposizione.

Il piano a induzione ti offre una cottura più rapida e parimenti qualitativa (lo si usa ormai con proficuo anche nei migliori ristoranti), incredibile facilità di pulizia e massima sicurezza. Quest'ultimo elemento è fondamentale: eliminare il classico fornello a gas significa eliminare la fiamma dalla casa, eliminare le relative emissioni, eliminare la presenza di gas e le conseguenti possibili pericolosissime fuoriuscite. La sola scelta dell'induzione è già di per sé stessa una scelta fortemente virtuosa, insomma.

Altre opzioni

Ulteriore opzione disponibile è il piano Hisense, che in aggiunta offre una doppia piastra per le cotture di grandi dimensioni: in questo caso si risparmiano addirittura 200 euro, portando il prezzo da 529 a 329 euro.

Inoltre:

L'induzione non è entrata con facilità in un Paese che ha una forte cultura della tradizione legata al cibo ed una scarsa propensione all'innovazione, ma queste barriere sono ormai definitivamente sfondate: il metodo di cottura non intacca le possibilità della buona cucina e, anzi, facilitano il lavoro grazie a piani più puliti, meno tempo perso e funzionalità avanzate. Anche le pentole a induzione sono ormai sempre più diffuse (anche queste si trovano abbondantemente tra le offerte di questi giorni)

Se ci si aggiungono i pannelli fotovoltaici o addirittura un accumulo, ecco che l'induzione diventa, oltre che qualità e facilità, anche forte risparmio. Se poi si approfitta del Black Friday di Amazon ecco che l'occasione è perfettamente confezionata.