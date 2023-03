Coupon -150€ per CHUWI RZBOX (Mini PC W11 16/512GB)

Non tutti i Mini PC sono uguali: per capire che CHUWI RZBOX si distingue dal resto della categoria è sufficiente dare uno sguardo al suo design. Oggi merita un passaggio su queste pagine per segnalare l’ottima offerta Amazon che permette di acquistarlo approfittando di un coupon sconto di 150 euro. È adatto a gestire le operazioni più impegnative nell’ambito della produttività, ma anche per studio, gaming, intrattenimento multimediale.

Mini PC senza compromessi: CHUWI RZBOX

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft, ma volendo è possibile passare a Linux, Ubuntu o altro. A livello di specifiche tecniche integra un processore octa core AMD Ryzen 7 5800H con architettura Zen 3 e GPU AMD Radeon Vega 8, 16 GB di RAM DDR4 (espandibili fino a 64 GB), SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espansibile con SSD M.2 NVMe fino a 2 TB), Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. La dissipazione del calore avviene attraverso una ventola silenziosa e un profilo ad alta efficienza, ottimizzato in fase di progettazione.

Di seguito un’immagine che elenca tutte le porte dedicate alla connettività presenti sul pannello frontale e su quello posteriore: ci sono due slot Ethernet, tre USB Type-A e una Type-C, due jack audio, uscite video HDMI 2.0, DisplayPort e VGA per il collegamento simultaneo a più monitor con supporto alla risoluzione 4K. Puoi consultare tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi, grazie al coupon sconto da 150 euro da attivare in un click su Amazon, hai la possibilità di acquistare CHUWI RZBOX al prezzo finale di 549 euro.

Se effettui subito l’ordine, entro domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania: l’e-commerce garantisce infatti la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.