Coupon Amazon 100€: TUO con questo Mini PC da gaming

Un Mini PC pensato per il gioco e, forse non a caso, che ricorda anche nelle fattezze la console Xbox Series S. Stiamo parlando di questa soluzione con Ryzen 7, 8GB di RAM e SSD da 256GB che puoi acquistare oggi con uno sconto esclusivo di 100 euro se applichi il coupon Amazon che trovi in pagina.

Con disponibilità immediata e spedizione Prime potrai riceverlo a casa quasi subito scoprendo quanta potenza può nascondersi in un case veramente compatto.

Mini PC da gioco in offerta: sembra una Xbox Series S

Al di là del design che, come detto, ricorda quello di una Xbox Series S, questo Mini PC è molto interessante anche per la sua scheda tecnica dato che abbiamo un processore AMD Ryzen 7 3700U con frequenza turbo fino a 4.0GHz, affiancato da 8GB di memoria RAM DDR4 a doppio canale e un SSD da 256GB. Le memorie possono essere espanse a piacimento.

Per il resto, la piccola scatola magica è dotata di tutto quello che serve tra porte USB 3.0, una porta di tipo C, 2 interfacce RJ45 Gigabit Ethernet, un jack audio da 3.5mm, una porta display e una porta HDMI. La connettività WiFi 6 ti assicura infine una connessione veloce e stabile.

Per acquistare questo Mini PC con uno sconto esclusivo di 100 euro non devi far altro dunque che applicare il coupon Amazon che trovi in pagina. L’offerta è fino ad esaurimento scorte, per cui ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.