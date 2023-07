NiPoGi AM08PRO: il Mini PC da gaming a -215 euro

Progettato per dare il meglio in ambito gaming, NiPoGi AM08PRO è il Mini PC protagonista oggi su Amazon di un’offerta dedicata che lo porta al suo prezzo minimo storico. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon sconto dal valore di 120 euro. Per passarne in rassegna i punti di forza, partiamo dal sistema operativo preinstallato: è Windows 11 Pro con licenza ufficiale per ricevere le nuove funzionalità e gli aggiornamenti non appena distribuiti da Microsoft.

Attiva il coupon e metti sulla scrivania questo Mini PC da gaming

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate, da top di gamma assoluto: processore AMD Ryzen 7 7735HS con GPU AMD Radeon 680M, 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD M.2 NVMe da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB). Le operazioni di upgrade hardware sono facilitate dal design basato su agganci magnetici, come riportato nella descrizione completa.

A livello di porte per la connettività sono presenti quattro USB 3.2, USB-C con DisplayPort e due HDMI 2.0 per un totale di tre uscite video con supporto alla risoluzione 4K, jack audio e slot Ethernet. Non mancano poi i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless. Ha tre modalità di funzionamento, Silent, Auto e Performance, selezionabili semplicemente agendo sulla ghiera che circonda il pulsante di accensione. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

L’offerta in corso su Amazon permette di acquistare NiPoGi AM08PRO nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 599,99 euro invece di 719,99 euro come da listino, con uno sconto di 120 euro di cui approfittare grazie al coupon dedicato da attivare. Sono inclusi l’alimentatore, un cavo HDMI, il manuale utente e una staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.

Vale infine la pena segnalare che l’e-commerce garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. In altre parole, chi effettua subito l’ordine riceverà il Mini PC da gaming direttamente a casa già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.