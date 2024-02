Il coupon Amazon che taglia il prezzo del tablet Teclast

È sufficiente attivare il coupon sconto su Amazon per allungare le mani su Teclast T40HD al prezzo più basso di sempre. Il tablet, grazie al suo ottimo schermo in alta definizione e al suo design sottile ed elegante, è perfetto per lo streaming dei contenuti multimediali (video su YouTube o sui social, film, serie TV e così via), per la navigazione e per il gaming. Vediamo cosa rende l’offerta di oggi un ottimo affare, da cogliere al volo prima del sold out.

Teclast T40HD: approfitta dello sconto sul tablet

Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche integrate, ecco quelle più importanti: display con diagonale da 10,4 pollici e risoluzione 2K (2000×1200 pixel), processore octa core Unisoc A75, 16 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibili con microSD fino a 2 TB per l’archiviazione, supporto alla connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth e 4G-LTE con SIM, fotocamere posteriore da 13 megapixel e anteriore da 8 megapixel, altoparlanti e batteria da 7.200 mAh per un’autonomia elevata. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa del dispositivo.

Al prezzo finale di soli 129 euro, grazie allo sconto proposto da Amazon, il tablet Teclast T40HD è un’ottima scelta. Per ottenerlo è sufficiente attivare il coupon dedicato. Non sappiamo fino a quando durerà la promozione, il consiglio per gli interessati è di approfittarne finché in tempo.

L’e-commerce indica la disponibilità immediata del prodotto e assicura la spedizione gratuita a domicilio con la consegna in un solo giorno. Decidendo di effettuare subito l’ordine lo si riceverà direttamente a casa già entro domani senza spese extra per il trasporto.

