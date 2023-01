Teclast P25T, coupon Amazon: il prezzo crolla sotto 100€

Teclast P25T è un tablet Android perfetto per navigazione e intrattenimento multimediale. Caratterizzato da un design curato, da un comparto audio-video eccellente e da moduli per la connettività di ultima generazione, è protagonista oggi con un coupon Amazon che permette di acquistarlo in forte sconto, con prezzo inferiore a 100 euro.

Attiva il coupon Amazon per il tablet Teclast P25T

Tra le specifiche tecniche segnaliamo le seguenti: display da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 pixel e pannello IPS, processore quad core (Rockchip RK3566) con GPU integrata (Mali-G52), 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, fotocamera posteriore da 5 megapixel e anteriore da 2 megapixel, supporto alla tecnologia Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e batteria da 5.000 mAh con ricarica tramite cavo USB-C.

Lato software, come già anticipato il sistema operativo è Android con pieno supporto al download di applicazioni e giochi attraverso la piattaforma Google Play. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il tablet Android di Teclast (modello P25T) nella colorazione Silver Grey al prezzo finale di soli 99,99 euro, approfittando del coupon Amazon che abbatte la spesa, da attivare in un click.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita e consegna entro un paio di giorni garantita dall’e-commerce: se lo ordini subito entro venerdì sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.