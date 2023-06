Braccialetti LED: molto utili, oggi in forte sconto

Progettati per essere indossati in modo confortevole e per risultare così visibili in ogni situazione, anche in notturna o in condizioni meteo avverse, i braccialetti LED del marchio AccuBuddy sono oggi protagonisti di una promozione su Amazon che permette di acquistarli a quasi metà prezzo. Chi desidera approfittarne non deve far altro che attivare il coupon dedicato.

Metti al polso i braccialetti LED di AccuBuddy

Ottimi per lo sport, ma anche per chi va in bicicletta o è solito rilassarsi con delle lunghe passeggiate, offrono due modalità di illuminazione, una fissa e l’altra lampeggiante. L’alimentazione avviene con batterie CR2032 (incluse) che garantiscono una durata fino a 100 ore. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

La coppia di braccialetti LED del marchio AccuBuddy, nelle colorazioni verde e rosso, è acquistabile al prezzo finale di 13,74 euro invece di 24,99 euro come da listino, con uno sconto del 45% di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato.

Quasi 1.000 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterli alla prova, con un voto medio di 4,3/5 stelle, ne testimonia la qualità. Gli abbonati Prime che scelgono di effettuare subito l’ordine può inoltre contare sulla spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.