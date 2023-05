COUPON DI SCONTO DEL 40% sulla Friggitrice ad aria calda MULTIFUNZIONALE

Anche se siete a dieta finalmente non dovrete più rinunciare alle vostre amate patatine fritte! Basterà utilizzare questa Friggitrice ad aria calda marcata LOVPIS, oggi in super offerta su Amazon.

Procedendo con l’ordine, infatti, potrete sfruttare un coupon di sconto pari al 40% inserendo semplicemente il codice promozionale HRCO2TBL al momento dell’acquisto. Così facendo potrete acquistare l’elettrodomestico da cucina super versatile a soli 66 euro, anziché 109 euro. La spedizione è gratuita e il pagamento è effettuabile anche in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è davvero interessante e vi consigliamo di non farvela sfuggire!

Friggitrice ad aria calda LOVPIS: come utilizzarla

La Friggitrice ad aria calda marcata LOVPIS utilizza la tecnologia di circolazione dell’aria calda a 360 ° che blocca l’umidità all’interno del cibo rendendoli morbidi all’interno e croccanti all’esterno.

È dotata di sei ricette preimpostate: torta, patate, gamberetti, pollo, bistecca, carne, pesce. Basta scegliere il preset con un semplice tocco sul display ed il gioco è fatto. È inoltre possibile impostare liberamente la cottura tempo (1-60 minuti) e la temperatura (50-200 °C) per preparare facilmente i tuoi piatti preferiti nel modo che preferisci.

Rispetto alla friggitrice tradizionale, con questo dispositivo sarà necessario il 91% in meno di olio: in questo modo potrai riscontrare non solo un risparmio economico, ma anche una preparazione più salutare dei piatti. In più, con la funzione di preriscaldamento, basteranno solo 3 minuti e la cena sarà pronta.

Questo modello xxl è dotato di un grande cestello da 6 litri così da contenere, ad esempio, 6- 8 costolette di agnello, 9-12 crostate di uova o un pollo intero. Il cestello antiaderente e il vassoio della friggitrice ad aria calda sono removibili e possono essere inseriti tranquillamente in lavastoviglie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.