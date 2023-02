HP DeskJet Plus 4130e: crolla il prezzo della stampante

Grande occasione oggi per chi cerca una stampante multifunzione affidabile e dalle prestazioni elevate: HP DeskJet Plus 4130e è proposta in forte sconto su eBay con sei mesi di inchiostro gratis grazie al servizio Instant Ink. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato, inserendo il codice CASA23 nell’apposito campo prima di completare il pagamento.

HP DeskJet Plus 4130e: multifunzione, Wi-Fi e Instant Ink

Con tecnologia a getto d’inchiostro, si può connettere tramite cavo USB oppure in modalità wireless grazie al suo modulo Wi-Fi, offrendo così un’ampia gamma di funzionalità smart come la gestione dei documenti e dei lavori da smartphone. All’occorrenza, grazie al piano integrato, può diventare anche scanner e fotocopiatrice. Inoltre, arriva alla velocità di 8,5 pagine per minuto, sia a colori sia in bianco e nero. Per altre informazioni, consultare la scheda del prodotto.

Oggi, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare la stampante multifunzione HP DeskJet Plus 4130e con sei mesi di inchiostro gratis, al prezzo finale di soli 58 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratis a domicilio in pochi giorni.

Tutto ciò che devi fare per approfittare dell’offerta è attivare il coupon dedicato, inserendo il codice CASA23 nell’apposito campo, prima di completare il pagamento.

Se la ordini subito, all’inizio della prossima settimana sarà sulla tua scrivania. A proporla è un rivenditore autorizzato italiano con oltre 241.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.