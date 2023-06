Mini PC Stick con Windows 11 Pro: il coupon di Amazon

Le dimensioni sono simili a quelle di una pendrive, ma al suo interno racchiude quanto serve per svolgere il compito di un vero e proprio computer: MeLE PCG02 è il Mini PC Stick protagonista oggi di un doppio sconto su Amazon. Alla riduzione applicata in automatico dall’e-commerce si aggiunge infatti un ulteriore taglio del prezzo finale da ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato.

MeLE PCG02: il doppio sconto sul Mini PC Stick

Partiamo dal comparto software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la ricezione degli aggiornamenti rilasciati. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, sono presenti un processore Intel Celeron J4125 con GPU Intel HD Graphics 600, 8 GB di RAM LPDDR4, memoria eMMC da 128 GB per l’archiviazione dei dati, lettore per microSD con capacità fino a 1 TB, due porte USB 3.0, slot Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth e jack audio per il collegamento a casse o altoparlanti. È sufficiente inserirlo nella presa HDMI di un monitor o di un televisore per dar vita a una postazione desktop completa. Gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Insomma, c’è tutto per gestire le operazioni di base della produttività quotidiana così come le sessioni di studio, la navigazione online e l’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Grazie al doppio sconto su Amazon di oggi è possibile acquistare MeLE PCG02 al prezzo finale di soli 214 euro, nella configurazione appena descritta. Come già scritto, per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon proposto dal venditore.

Segnaliamo infine che l’e-commerce garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che, effettuando subito l’ordine, il Mini PC sarà consegnato direttamente a casa entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.