Mini PC (Intel, 8/128GB) a €134: attiva il coupon

Il comparto hardware di NiPoGi AK1 lo rende un mini PC adatto ad affiancare l’utente nella produttività di tutti i giorni: per l’elaborazione dei documenti, ad esempio, ma anche per la gestione della posta elettronica e la comunicazione. Oggi è protagonista di un’offerta su Amazon di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato e ottenendo così uno sconto significativo.

Approfitta dello sconto sul Mini PC di NiPoGi

Il sistema operativo è Windows con licenza ufficiale Microsoft: la versione 10 Pro è quella preinstallata, ma c’è la possibilità di effettuare l’aggiornamento senza spese alla 11. Di seguito, invece, le specifiche tecniche integrate nel suo design compatto ed elegante: processore Intel Celeron J3455 con GPU Intel HD Graphics 500, 8 GB di RAM DDR3, unità SSD mSATA da 128 GB per l’archiviazione dei dati (possibilità di espansione fino a 2 TB), Wi-Fi dual band, Bluetooth, porte USB 3.0 e USB 2.0, due uscite video HDMI per la connessione in contemporanea ad altrettanti monitor con risoluzione massima 4K, slot Ethernet e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 134 euro, grazie al coupon sconto da attivare in un attimo, NiPoGi AK1 è un affare da non lasciarsi sfuggire. Volendo, è possibile montarlo dietro al monitor con un supporto standard VESA per liberare completamente la scrivania. Ad ogni modo, le sue dimensioni sono talmente ridotte da poterlo portare con sé in borsa o nello zaino.

Oltre agli impieghi citati in apertura, il Mini PC può essere la scelta giusta anche per studio, navigazione e intrattenimento multimediale. Grazie alla spedizione gratuita garantita da Amazon, chi effettua subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa già domani, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.