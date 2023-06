Mini PC (Intel/Windows) a soli 89€: attiva il coupon

New entry del catalogo Mini PC su Amazon, questo modello del brand UXX è protagonista sull’e-commerce con un’offerta dedicata: non bisogna far altro che attivare il coupon per acquistarlo al prezzo finale di soli 89,99 euro. Caratterizzato da un design elegante e compatto, può tornare utile per gestire le operazioni base della produttività e non solo.

Il coupon Amazon per il Mini PC di UXX

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft per ricevere gli aggiornamenti distribuiti in tempo reale. In merito alle specifiche tecniche, invece, ecco quali sono quelle integrate: processore Intel N3350, GPU Intel UHD Graphics 505, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei file, lettore microSD, Wi-Fi. Bluetooth, porte USB 3.0, uscite video HDMI e VGA per la connessione simultanea a un massimo di due schermi con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

A livello di design, le dimensioni sono davvero compatte: 11,6×11,6×2,2 centimetri, mentre il peso si attesta a 499 grammi. Chi lo desidera può espandere lo storage con un’unità SSD. In questo momento, il Mini PC di UXX appena arrivato su Amazon può essere acquistato al prezzo finale di soli 89,99 euro, semplicemente attivando il coupon dedicato. È garantita la consegna a domicilio in un solo giorno con spedizione gratuita.

Insieme al computer, sono inclusi nella confezione anche il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor, un cavo HDMI, l’alimentatore e il manuale. Come scritto in apertura, può tornare utile per la produttività di base (elaborazione documenti, posta elettronica e così via), per lo studio, per la navigazione e per l’intrattenimento multimediale. Approfitta dell’offerta di oggi.

