ACEMAGIC AK1 Plus: il nuovo Mini PC è a metà prezzo

Bello da vedere e abbastanza potente da poter gestire ogni attività, anche nell’ambito professionale, ACEMAGIC AK1 Plus è una new entry della categoria Mini PC. A pochi giorni dal lancio, oggi Amazon lo mette in offerta al 50% del prezzo di listino: in altre parole, costa la metà grazie a un coupon dedicato da attivare. Mettendolo sulla scrivania ci si garantisce prestazioni elevate e un design curato nei minimi dettagli, caratterizzato da un’illuminazione RGB che corre lungo tutto il perimetro del case.

Coupon -50% sul Mini PC di ACEMAGIC (AK1 Plus)

Basato sul sistema operativo Windows 11 Pro (preinstallato con licenza ufficiale Microsoft), integra le seguenti specifiche tecniche: processore Intel N95 di dodicesima generazione con architettura Alder Lake e GPU ‎Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4 e un’unità SSD da 512 GB per lo storage espandibile fino a 2 TB. Il tutto in dimensioni pari a soli 12,8×12,8×5,3 centimetri. Altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Per quanto riguarda le connessioni, ci sono i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 quella wireless, lo slot Erhernet per quella cablata, due uscite video HDMI per il collegamento in contemporanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, due porte USB 3.0 Type-A, altrettante USB 2.0 Type-A e jack audio. Ulteriori immagini sono visibili nella scheda del prodotto.

In questo momento, ACEMAGIC AK1 Plus è acquistabile su Amazon approfittando di un coupon sconto del 50% al prezzo finale di soli 199 euro invece di 399 euro come da listino. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida l’offerta, ma il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo per non lasciarsela sfuggire.

L’e-commerce garantisce la disponibilità immediata del Mini PC con spedizione gratuita e consegna a domicilio già domani per chi effettua subito l’ordine. La confezione include anche l’alimentatore, il manuale utente e il supporto VESA per chi desidera montarlo dietro allo schermo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.