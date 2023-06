-220€ sul Mini PC di ACEMAGICIAN: attiva il coupon

Con sistema operativo Windows 11 Pro in dotazione, ACEMAGICIAN AD03 la scelta consigliata di oggi a chi cerca un Mini PC adatto alla produttività quotidiana, ma senza voler spendere troppo: il doppio sconto su Amazon permette di acquistarlo al prezzo finale di soli 179 euro, con una riduzione della spesa molto significativa rispetto al listino ufficiale (399,99 euro). Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato.

ACEMAGICIAN AD03: il Mini PC è un affare su Amazon

Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle racchiude nel case compatto ed elegante del prodotto: processore Intel N95 di dodicesima generazione con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, due slot Ethernet, uscite video DisplayPort e HDMI con supporto alla risoluzione 4K, porte USB 2.0 e 3.0, USB-C e jack audio. Ha ciò che serve per svolgere operazioni come la creazione e l’editing dei documenti, la gestione della posta elettronica, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale. All’interno della descrizione completa è possibile consultare altri dettagli.

La possibilità di acquistare ACEMAGICIAN AD03 al prezzo finale di soli 179 euro invece di 399,99 euro come da listino, con uno sconto di ben 220 euro, rappresenta un’occasione davvero ghiotta. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, un cavo HDMI, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo e il manuale utente.

Se ancora tutto questo non dovesse bastare, si segnala che Amazon propone il Mini PC con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio un un paio di giorni al massimo. Significa che, effettuando subito l’ordine, entro meno di 48 ore sarà possibile metterlo sulla scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.