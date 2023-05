Coupon per T8 Plus: Mini PC con W11Pro e tre HDMI

Ideale per lavoro, studio, navigazione e intrattenimento, ACEMAGICIAN T8 Plus è il Mini PC protagonista oggi di un doppio sconto su Amazon. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato, in aggiunta alla riduzione di prezzo applicata in automatico dall’e-commerce. Vediamo cosa lo rende un vero e proprio affare, da cogliere al volo.

Doppio sconto sul Mini PC: l’affare ACEMAGICIAN

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Queste, invece, le specifiche tecniche racchiuse nel suo case ultracompatto (8,9×8,9×4,4 centimetri, 204 grammi): processore Intel N95 con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band, Bluetooth, tre porte USB 3.0, due slot Ethernet, jack audio e tre uscite HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K. Altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare ACEMAGICIAN T8 Plus al prezzo finale di soli 179,50 euro invece di 399,99 euro come da listino, grazie al doppio sconto di cui approfittare: alla riduzione della spesa applicata in automatico si aggiunge il coupon da attivare con un click.

Amazon assicura la consegna a domicilio con spedizione gratuita in un paio di giorni al massimo: ciò significa che, se effettui subito l’ordine, entro sabato il Mini PC sarà a casa tua, sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti in ogni attività quotidiana. In dotazione l’alimentatore, il manuale utente, un cavo HDMI e la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.