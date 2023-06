Solo 159€ per questo Mini PC con W11: attiva il coupon

Adatto al lavoro, in grado di gestire le operazioni base della produttività, Beelink Mini S è protagonista oggi di un doppio sconto su Amazon: alla riduzione di prezzo applicata in automatico sul Mini PC si aggiunge un coupon dedicato da attivare per abbattere ulteriormente la spesa, portandola così a soli 159 euro, invece di 259 euro come da listino. Nell’elencare le sue caratteristiche partiamo dal sistema operativo preinstallato, Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione degli aggiornamenti distribuiti e delle nuove funzionalità rilasciate.

Beelink Mini S: il Mini PC è un affare su Amazon

Ecco quali sono le specifiche tecniche incluse nel suo design compatto ed elegante: processore Intel N5095 di undicesima generazione con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espansibile con ulteriori 2 TB), Wi-Fi dual band, Bluetooth, due uscite video HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K, quattro porte USB 2.0, slot Ethernet per la connessione cablata e jack audio. Tutte le altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

L’offerta di oggi permette di acquistare Beelink Mini S al prezzo finale di soli 159 euro invece di 259 euro, con uno sconto totale di 100 euro da ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato sull’e-commerce. È meglio approfittarne prima del sold out.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. In altre parole, se lo ordini subito, entro domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti in ogni attività quotidiana. La confezione include anche l’alimentatore, due cavi HDMI 1.4 da 25 centimetri e un metro, il manuale utente e la staffa per l’eventuale montaggio dietro al monito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.