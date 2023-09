Beelink Mini S12 Pro è il Mini PC giusto (coupon)

Grazie al suo ingombro ridotto al minimo indispensabile e a un comparto hardware capace di erogare prestazioni elevate, Beelink Mini S12 Pro è il Mini PC giusto da mettere sulla scrivania per chi cerca un nuovo computer da destinare al lavoro o allo studio. Il suo prezzo è crollato per merito della promozione in corso ora su Amazon. Approfittarne è davvero facile: non bisogna far alto che attivare il coupon sconto dedicato e lo si riceverà a casa già entro domani con la spedizione gratuita.

Mini PC: la promozione su Beelink Mini S12 Pro

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore Intel N100 con architettura Alder Lake e GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 2280 da 500 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless. Per saperne di più consultare la descrizione del prodotto.

Per quanto riguarda le porte di connessione, come visibile qui sotto e riportato nella scheda completa sono quattro USB 3.2 Gen 2 Type-A, uno slot Ethernet, due uscite video HDMI con supporto al 4K per la connessione simultanea di altrettanti monitor e jack audio da 3,5 mm.

Al prezzo finale di soli 189 euro, Beelink Mini S12 Pro è un affare da cogliere al volo. I vantaggi non sono finiti: la confezione include infatti l’alimentatore, ben due cavi HDMI, il manuale di istruzioni e la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo. Convinto? Devi solo attivare il coupon sconto dedicato.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine può contare sulla disponibilità immediata e sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un solo giorno, gestita dalla logistica di Amazon. In altre parole, il Mini PC arriverà direttamente a casa già domani senza alcuna spesa aggiuntiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.