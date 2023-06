Beelink Mini S12: approfitta del coupon sul Mini PC

Il design di Beelink Mini S12 non solo è quello di un Mini PC compatto ed elegante, ma è progettato per garantire una dissipazione del calore ottimale in modo silenzioso. Oggi il computer, adatto a produttività, studio, navigazione e intrattenimento, è protagonista di un doppio sconto su Amazon: per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato proposto dall’e-commerce, prima che la promozione scada e prima del quasi inevitabile sold out.

Mini PC in doppio sconto: l’affare Beelink Mini S12

Ecco quali sono le più importanti specifiche tecniche integrate: processore Intel N95 di dodicesima generazione (architettura Alder Lake) con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per lo storage (con possibilità di espansione fino a 2 TB), Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, quattro porte USB 3.2, jack audio, slot Ethernet e due uscite video HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. Per conoscere altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Grazie alla promozione in corso, Beelink Mini S12 può essere acquistato al prezzo finale di 158 euro. Si tratta di un doppio sconto, con una riduzione della spesa applicata in automatico dall’e-commerce a cui si aggiunge un coupon da attivare in un click.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. In altre parole, chi sceglie di effettuare subito l’ordine riceverà il Mini PC già entro domani, direttamente a casa. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, il manuale, un supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo e ben due cavi HDMI.

