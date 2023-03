Un mostro di Mini PC: Beelink SEi12, attiva il coupon

È sufficiente un’occhiata alle caratteristiche di Beelink SEi12 per capire che non si tratta di un Mini PC qualunque: oggi in sconto su Amazon grazie al coupon dedicato da attivare in un click, offre una potenza di calcolo sufficiente a gestire con disinvoltura anche le operazioni più pesanti nell’ambito della produttività. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft inclusa.

Beelink SEi12 non è il solito Mini PC: l’affare

Diamo uno sguardo alle ottime specifiche tecniche di quello che, a tutti gli effetti, è un computer completo racchiuso in un design compatto: processore Intel Core i5-1235U (10 core, 12 thread), chip grafico Intel Iris Xe, 32 GB di RAM, unità SSD da 500 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, porte USB 2.0 e 3.0 Type-A, una Type-C, slot Ethernet, due uscite video HDMI per la connessione simultanea a più monitor con supporto alla risoluzione 4K e jack audio. È possibile espandere la RAM fino a 64 GB e lo storage fino a ulteriori 2 TB. Altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare Beelink SEi12 al prezzo finale di soli 594 euro: non devi far altro che attivare il coupon proposto.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: ciò significa che, se lo ordini subito, entro metà settimana il Mini PC sarà a casa tua, sulla tua scrivania, pronto a mettere la sua enorme potenza di calcolo al tuo servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.