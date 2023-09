Beelink SER5 MAX a -100€: crolla il prezzo del Mini PC

Ideale per la produttività quotidiana, ma con caratteristiche che lo rendono adatto anche allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale, Beelink SER5 MAX oggi è in offerta su Amazon con uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino. Per approfittare della promozione è sufficiente attivare il coupon dedicato messo a disposizione dall’e-commerce. Diamo uno sguardo ai punti di forza racchiusi nel case compatto con doppia ventola silenziosa per favorire la dissipazione del calore.

Beelink SER5 MAX: che Mini PC (e che sconto)

Ecco quali sono le specifiche tecniche integrate: processore AMD Ryzen 7 5800H con chip grafico AMD Radeon, 16 GB di RAM (espandibile fino a 64 GB), unità SSD M.2 NVMe da 500 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, una Type-C con uscita video, jack audio, slot Ethernet, output video HDMI e DisplayPort per la connessione simultanea a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 349 euro invece di 449 euro come da listino, grazie al coupon da attivare su Amazon, Beelink SER5 MAX è un affare da cogliere al volo. Diventerà un valido alleato per lavoro, studio, navigazione e intrattenimento, da mettere sulla scrivania oppure da montare dietro allo schermo grazie alla staffa VESA in dotazione.

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine riceverà il Mini PC direttamente a casa, con spedizione gratuita, entro 24 ore. Si può infatti contare sulla disponibilità immediata, ma non sappiamo fino a quando rimarrà valida la promozione: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo. La confezione include anche l’alimentatore, il manuale utente e ben due cavi HDMI.

