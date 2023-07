Intel Core i7 e SSD 1 TB per il Mini PC di BMAX (coupon)

Ci sono occasioni da cogliere al volo: una di queste è l’offerta di oggi su Amazon che propone BMAX MaxMini B7 Power in forte sconto rispetto al listino. Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta di un Mini PC dal comparto hardware di fascia alta, spinto da una CPU progettata dal chipmaker leader del mercato per soddisfare ogni esigenza e con tanto spazio a disposizione per lo storage. È sufficiente attivare il coupon dedicato per approfittarne.

BMAX MaxMini B7 Power: che Mini PC, che sconto

Ecco quali sono le specifiche tecniche integrate da questo piccolo mostro di potenza: processore Intel Core i7-11390H con GPU Intel Iris Xe, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a un massimo di 32 GB), unità SSD NVMe da 1 TB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 di ultima generazione per la connettività wireless, due porte USB 3.0 e altrettante 2.0 Type-A, una Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e slot Ethernet. Ulteriori dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft, così da garantire la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine riceverà il Mini PC direttamente a casa già domani, con la spedizione gratuita offerta da Amazon.

Al prezzo finale di soli 409,99 euro, grazie alla promozione di oggi in corso sull’e-commerce, BMAX MaxMini B7 Power è un affare da non lasciarsi sfuggire. Un’ottima occasione per mettere sulla scrivania un computer completo racchiuso in un form factor compatto ed elegante, ottimizzato sul fronte della dissipazione del calore e adatto a gestire ogni operazione quotidiana della produttività e non solo.

