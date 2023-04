Mini PC W10 con CPU Intel: attiva il coupon (-40€)

CHUWI HeroBox è un Mini PC davvero compatto che fa della versatilità uno dei suoi principali punti di forza: è adatto a gestire le operazioni base della produttività come l’elaborazione dei documenti e la posta elettronica, ma anche per lo studio, l’intrattenimento multimediale e la navigazione. Oggi merita un passaggio su queste pagine poiché protagonista di un’ottima offerta su Amazon che permette di acquistarlo in forte sconto, semplicemente attivando il coupon dedicato.

CHUWI HeroBox: Mini PC in offerta

Partiamo dal sistema operativo: è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, integra un processore Intel Jasper Lake J4125 con GPU ‎Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei ai lo storage (espandibile), moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, uscite video VGA e HDMI per il collegamento simultaneo a due monitor con supporto al formato 4K, porte USB 2.0 e 3.0 Type-A, USB-C, slot Ethernet, lettore microSD e jack audio. Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare CHUWI HeroBok al prezzo finale di soli 159 euro invece di 199 euro. Tutto ciò che devi dare è attivare il coupon che garantisce uno sconto di 40 euro rispetto al listino.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno. In altre parole, se effettui subito l’ordine entro domani sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.