CHUWI RZBOX: che mostro di Mini PC (e che SCONTO)

Il design di CHUWI RZBOX non è quello di un Mini PC come tutti gli altri e lo stesso vale per il suo comparto hardware: capace di erogare una notevole potenza di calcolo, diventerà un fedele alleato quotidiano per la produttività, lo studio o l’intrattenimento di chi oggi sceglie di attivare il coupon sconto su Amazon che ne abbatte il prezzo. Lato software, è preinstallato il sistema operativo Windows 11 Home, ma chi preferisce può passare senza alcun problema a Linux, Ubuntu o altro.

Mini PC, l’affare di oggi: coupon per CHUWI RZBOX

Sotto la scocca sono integrate specifiche tecniche di fascia alta. Eccole: processore octa core AMD Ryzen 7 5800H con architettura Zen 3 e GPU AMD Radeon Vega 8, 16 GB di RAM DDR4 (espandibili fino a 64 GB), SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espansibile con SSD M.2 NVMe fino a 2 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Nell’immagine qui sopra sono visibili le porte di connessione presenti ovvero due slot Ethernet, tre USB Type-A e una Type-C, due jack audio, uscite video HDMI 2.0, DisplayPort e VGA per il collegamento simultaneo a più monitor con supporto alla risoluzione 4K. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Come anticipato, oggi è possibile acquistare CHUWI RZBOX a un prezzo davvero conveniente: solo 367 euro grazie al coupon sconto da attivare in un click. Tenendo in considerazione quanto appena descritto in relazione al comparto hardware si tratta di un vero affare.

Non è tutto: se si sceglie di effettuare subito l’ordine, il Mini PC sarà consegnato direttamente a casa entro un paio di giorni senza alcuna spesa aggiuntiva, dunque con spedizione gratuita. Cosa chiedere di più?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.