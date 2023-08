Un coupon Amazon per il Mini PC spaziale di DIVINPC

È sufficiente uno sguardo per capire che DIVINPC T9 Pro non è il solito Mini PC: appena arrivato nel catalogo di Amazon, è già protagonista di un’ottima offerta sull’e-commerce, di cui approfittare semplicemente attivando il coupon sconto da 50 euro dedicato. Integra tutto ciò che serve per lavorare, studiare, navigare e per l’intrattenimento, a partire dalla licenza ufficiale Microsoft per il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato.

DIVINPC T9 Pro non è il solito Mini PC

In termini di comparto hardware, è dotato delle seguenti specifiche tecniche: processore Intel N5105 di undicesima generazione con GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, tre porte USB 3.1 Type-A, due slot Ethernet, tre uscite video HDMI per la connessione simultanea a un massimo di altrettanti monito con supporto alla risoluzione 4K, jack audio. Tutto questo in dimensioni davvero compatte: ‎8,9×4,3×8,9 centimetri. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso (non sappiamo fino a quando rimarrà valida) è possibile acquistare DIVINPC T9 Pro al prezzo finale di soli 169 euro. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato ottenendo così lo sconto di 50 euro rispetto al listino. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore, il manuale, un cavo HDMI e la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che, effettuando subito l’ordine, si è certi di ricevere il Mini PC già entro domani e di poterlo così mettere subito sulla propria scrivania. Come scritto in apertura, tornerà utile, tra le altre cose, per la produttività quotidiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.