Mini PC da gaming con Intel Core i9: coupon -120€

Appena lanciato, GEEKOM Mini Fun9 non è un Mini PC come tutti gli altri e la ragione è intuibile già dal primo sguardo: progettato per gli appassionati di gaming, offre un comparto hardware di fascia alta per prestazioni all’altezza delle aspettative, anche con i giochi più esigenti. Oggi merita una segnalazione su questa pagine poiché si trova in sconto di 120 euro su Amazon, grazie all’offerta di cui approfittare semplicemente attivando il coupon proposto dall’e-commerce.

L’offerta Amazon sul Mini PC di GEEKOM per il gaming

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche che lo rendono la piattaforma videoludica perfetta: processore Intel Core i9-9980HK con GPU Intel UHD Graphics 630, ben 32 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB) e unità SSD M.2 2280 da 1 TB per l’archiviazione (espandibile fino a 2 TB). Supporta l’utilizzo di schede video esterne come AMD Radeon RX 6000 o quelle della serie GeForce RTX 30. A questo si aggiungono Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, due slot Ethernet, due porte Thunderbolt 3, quattro USB 3.2, uscita video HDMI 2.0a, jack audio e adattatore da 650 W. Infine, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione immediata degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite. Tutte le altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corsi, c’è la possibilità di acquistare GEEKOM Mini Fun9 al prezzo finale di 649,99 euro invece di 769,99 euro come da listino, grazie allo sconto di 120 euro di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato.

Segnaliamo infine che Amazon garantisce la spedizione gratuita con disponibilità immediata: chi effettua l’ordine adesso riceverà il Mini PC già entro domani, così da poterlo mettere sulla scrivania e immergersi subito in un mondo di intrattenimento videoludico, in compagnia dei propri giochi preferiti.

