Mini PC (Intel, 8/256GB, W11Pro): attiva il coupon

NiPoGi JK06 è un Mini PC con CPU di undicesima generazione e caratteristiche che lo rendono adatto a gestire le operazioni quotidiane della produttività, ma anche le sessioni di studio e quelle trascorse nel tempo libero in compagnia di navigazione o intrattenimento multimediale. Lo segnaliamo oggi su queste pagine per sottoporre all’attenzione dei lettori la possibilità di acquistarlo su Amazon in sconto, semplicemente attivando il coupon dedicato. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft: si è così certi di poter ricevere subito tutti gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità distribuite, per molti anni.

Mini PC in offerta: coupon sconto per NiPoGi JK06

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate in un design compatto ed elegante: processore Intel Celeron N5100, chip grafico Intel UHD, 8 GB di RAM, unità SSD da 256 GB (espansibile fino a 2 TB), lettore per microSD fino a 128 GB, uscite video HDMI e VGA per la connessione in contemporanea a più monitor con supporto alla risoluzione 4K, due porte USB 3.0 e altrettante USB 2.0, una Type-C, Wi-Fi e Bluetooth. Per tutti gli altri dettagli, consultare la scheda del prodotto.

Il supporto magnetico utile per mantenere il Mini PC in verticale, come nell’immagine qui sopra, è incluso nella confezione, insieme al dispositivo, un cavo HDMI, l’alimentatore e il manuale utente. Tutto questo, oggi, al prezzo finale di soli 169 euro, grazie alla promozione su Amazon di cui approfittare semplicemente attivando il coupon sconto dedicato.

Segnaliamo infine che l’e-commerce garantisce la spedizione gratuita e la consegna in un solo giorno direttamente a domicilio. Ciò significa che, se effettui subito l’ordine, entro domani NiPoGi JK06 sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti in ogni attività quotidiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.