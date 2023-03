Il Mini PC che non hai mai visto: Mars MC560 (coupon)

Non tutti i Mini PC sono uguali e non ci stiamo riferendo solo al comparto hardware integrato: è sufficiente dare uno sguardo al modello Minisforum Mars MC560 per comprendere come il suo design proponga un concept molto diverso rispetto al resto del mercato. Lo segnaliamo oggi su queste pagine poiché protagonista di uno sconto di 110 euro ottenibile semplicemente attivando il coupon dedicato, in concomitanza con le ultime ore dell’evento dedicato alle Offerte di Primavera su Amazon.

Mini PC: attiva il coupon su Minisforum Mars MC560

Con dimensioni pari a 10,5×6,8×15,3 centimetri, include nella parte superiore una webcam QHD che può tornare utile per videochiamate e riunioni da remoto, senza obbligare dunque a connettere una periferica esterna. Tra le altre specifiche tecniche segnaliamo il processore AMD Ryzen 5 5625U con GPU AMD Radeon Graphics, 32 GB di RAM (espandibile fino a 64 GB), SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. A questo si aggiungono altoparlanti stereo incorporati. Ulteriori dettagli nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità introdotte. Di seguito le porte per la connettività integrate: USB 3.2 Type-A e Type-C, Ethernet, audio e HDMI.

In questo momento, grazie al coupon sconto da 110 euro che puoi attivare in un click, hai l’opportunità di acquistare Minisforum Mars MC560 al prezzo finale di 439,99 euro invece di 549 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, entro domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania.

In apertura abbiamo citato le Offerte di Primavera organizzato da Amazon: rimangono poche ore per approfittarne, si concluderà alle 23:59. Anche in questa ultima parentesi dell’evento pubblicheremo su queste pagine le migliori occasioni da cogliere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.