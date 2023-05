Mini PC top di gamma: a questo prezzo è regalato

Le caratteristiche in dotazione a Minisforum NAB6 lo posizionano come un top di gamma assoluto nella sua categoria di riferimento, ma la spesa richiesta oggi per acquistarlo lo rende un vero affare: è sufficiente attivare il coupon sconto dedicato su Amazon per approfittarne e allungare le mani su un Mini PC ideale per la produttività e non solo. Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

Mini PC in sconto: l’affare Minisforum NAB6

Nel suo case compatto ed elegante, ottimizzato per favorire la dissipazione del calore in modo silenzioso, racchiude le seguenti specifiche tecniche: processore Intel Core i7-1265H con GPU Intel UHD Graphics integrata, 32 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD da 512 GB di tipo M.2 2280 PCIe 4.0 per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), Wi-Fi, Bluetooth, quattro porte USB 3.2 Type-A, due Type-C di cui una con DisplayPort e due uscite video HDMI per la connessione simultanea a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K, due slot Ethernet e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare Minisforum NAB6 al prezzo finale di soli 560 euro invece di 699 euro come da listino, semplicemente attivando il coupon sconto di 139 euro su Amazon. Inclusi nella confezione l’alimentatore, il manuale di istruzioni, un cavo HDMI e la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo.

Sottolineiamo infine che l’e-commerce garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un giorno. Per questo motivo, se lo ordini subito, entro domani il Mini PC sarà consegnato direttamente a domicilio, pronto per essere messo sulla scrivania e ad affiancarti in ogni attività quotidiana.

