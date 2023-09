Minisforum TH80: Mini PC con Intel Core i7 a -94€

Bello da vedere e dalle prestazioni elevate, Minisforum TH80 è una delle new entry più interessanti dell’ultimo periodo nel settore Mini PC. Oggi merita un passaggio su queste pagine per segnalare l’offerta su Amazon che permette di acquistarlo approfittando di un forte sconto: -94 euro grazie al coupon da attivare in un istante.

Mini PC: crolla il prezzo di Minisforum TH80

Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Core i7-11800H con GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD NVMe PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Ecco quali sono le porte di connessione presenti sul Mini PC: cinque USB 3.2 Gen2 Type-A, una USB-C con uscita video 4K@60Hz, due jack audio, slot Erhernet, output video HDMI e DisplayPort (anche in questo caso 4K@60Hz). Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

A racchiudere il tutto è un design compatto ed elegante, come si può vedere nelle immagini qui allegate, dall’ingombro talmente ridotto che può essere facilmente trasportato ovunque o appeso dietro al monitor come consentito dalla compatibilità con i supporti VESA. Al prezzo finale di 373 euro invece di 469 euro come da listino, grazie allo sconto di 94 euro messo (di cui approfittare attivando il coupon dedicato), Minisforum HT80 è un affare da mettere sulla scrivania.

La disponibilità del prodotto è immediata e si può contare sulla spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine riceverà il Mini PC direttamente a casa già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva. Non sappiamo fino a quando sarà proposta l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.