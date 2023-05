Mini PC: crolla il prezzo di questo top di gamma (coupon)

Si chiama Minisforum UM560 XT e non è un Mini PC come tutti gli altri in circolazione: proposto oggi con un coupon sconto di 80 euro su Amazon, che lo porta al suo prezzo minimo storico, integra caratteristiche che lo rendono adatto a gestire anche le operazioni più esigenti nell’ambito della produttività quotidiana. Partiamo dal suo sistema operativo: quello preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione degli aggiornamenti rilasciati.

Minisforum UM560 XT: coupon -80 euro per il Mini PC

A livello di specifiche tecniche, nel suo design compatto ed elegante, progettato per favorire la dissipazione del calore in modo ottimale e silenzioso, racchiude tutto ciò che serve per lavorare, senza compromessi. Il comparto hardware include un processore AMD Ryzen 5 5600H con GPU AMD Radeon, 16 GB di RAM, unità SSD M.2 PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile), Wi-Fi, Bluetooth, porte USB 2.0 e 3.0 Type-A, due USB-C (una con output video), doppia uscita HDMI per la connessione simultanea fino a tre monitor con supporto alla risoluzione 4K, slot Etnerhet 2.5G e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Le dimensioni del case sono pari a 12,8x 12,7×4,7 centimetri, un ingombro davvero ridotto, considerando le sue enormi potenzialità. Oggi, grazie all’offerta in corso, hai la possibilità di acquistare Minisforum UM560 XT al prezzo finale di soli 349,99 euro invece di 429,99 euro come da listino, con un risparmio di 80 euro, semplicemente attivando il coupon dedicato.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: chi effettua subito l’ordine è certo di riceverlo entro metà settimana, così da poterlo mettere sulla propria scrivania e iniziare al più presto a sfruttarne le enormi potenzialità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.